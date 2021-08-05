Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0122 RUR   0.0233 GBR   2.3617 TRY   0.2003

Цена на нефть

04.08 $/bbl   WTI 68.15 -2.41 Brent 70.38 -2.03

Погода в Баку

  ночь день

Регион 05.08.2021 23:37

В правящей партии Грузии пока не видят возможности для восстановления дипотношений с РФ

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" на данном этапе не видят возможности для начала обсуждения вопроса о восстановлении дипломатических отношений с Россией, однако заявляют о готовности Тбилиси продолжить диалог по гуманитарным и торгово-экономическим вопросам.

"У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть красные линии, которые связаны с деоккупацией, с нашей западной интеграцией. В рамках этих красных линий, конечно же, все возможно, в целом обсуждение. Это означает, что красные линии не будут нарушены, остальное, посмотрим, о чем речь", - сказал в четверг вечером журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя заявление МИД РФ о том, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Что касается, возможности восстановления дипломатических отношений с РФ, то, Кобахидзе это исключил на данном этапе.

"Исходя из того, что существуют красные линии, не может быть разговора ни о каких дипломатических отношениях, но что касается торгово-экономических, гуманитарных вопросов, по этому поводу всегда была определенная дискуссия и эта дискуссия может быть продолжена", - сказал он.

Комментируя тему восстановления прямого авиасообщения с Россией, лидер "Грузинской мечты" отметил, что это не только экономический вопрос и в этом заинтересованы сотни тысяч граждан Грузии, проживающие в РФ.

"В свое время оппозиция (в Грузии - ИФ) сделала все, чтобы создать проблемы нашим гражданам, посмотрим, что будет в будущем", - сказал он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, ПРАВЯЩАЯ/ПАРТИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]