В правящей партии Грузии пока не видят возможности для восстановления дипотношений с РФ

В правящей партии Грузии "Грузинская мечта" на данном этапе не видят возможности для начала обсуждения вопроса о восстановлении дипломатических отношений с Россией, однако заявляют о готовности Тбилиси продолжить диалог по гуманитарным и торгово-экономическим вопросам.

"У нас есть очень четко определенная политика по этому вопросу. Есть красные линии, которые связаны с деоккупацией, с нашей западной интеграцией. В рамках этих красных линий, конечно же, все возможно, в целом обсуждение. Это означает, что красные линии не будут нарушены, остальное, посмотрим, о чем речь", - сказал в четверг вечером журналистам председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя заявление МИД РФ о том, что Москва готова к восстановлению двусторонних отношений с Тбилиси в той степени, в какой готова грузинская сторона.

Что касается, возможности восстановления дипломатических отношений с РФ, то, Кобахидзе это исключил на данном этапе.

"Исходя из того, что существуют красные линии, не может быть разговора ни о каких дипломатических отношениях, но что касается торгово-экономических, гуманитарных вопросов, по этому поводу всегда была определенная дискуссия и эта дискуссия может быть продолжена", - сказал он.

Комментируя тему восстановления прямого авиасообщения с Россией, лидер "Грузинской мечты" отметил, что это не только экономический вопрос и в этом заинтересованы сотни тысяч граждан Грузии, проживающие в РФ.

"В свое время оппозиция (в Грузии - ИФ) сделала все, чтобы создать проблемы нашим гражданам, посмотрим, что будет в будущем", - сказал он.