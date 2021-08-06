Группа хакеров из России выложила данные 1 млн кредитных карт, утверждает телеканал CNBC

Предположительно российская группировка хакеров All World Cards выложила в открытый доступ данные 1 млн кредитных карт, утверждает американский телеканал CNBC со ссылкой на аналитиков компании Q6, работающей в сфере кибербезопасности.

По их оценкам, данные около 1 млн кредитных карт граждан США и других стран были выложены на некоем форуме в закрытом для большинства людей и используемом преступными группировками сегменте интернета darkweb группой All World Cards. Как утверждает телеканал, эта группа является российской, но доказательств этого не приводит.

Отмечается, что информация о кредитных картах предлагается другим киберпреступникам для совершения мошеннических транзакций.

В администрации США не раз подчеркивали, что поднимали и будут поднимать в диалоге с Россией тему хакерских атак. В последнее время власти США приписывали ряд крупных кибератак хакерам из России.

Так, в ночь на 3 июля сообщалось, что базирующаяся в США компания Kaseya подверглась потенциально очень масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя. Хакерская атака затронула компании, прямо или косвенно связанные с Kaseya. Kaseya занимается удаленным контролем за программами своих клиентов: поставщиков интернет-услуг для бизнеса. Сообщалось, что кибератаку совершила хакерская группировка REvil, которой приписывают связи с РФ.

В июле агентство Bloomberg со ссылкой на источники также сообщило, что хакеры, предположительно из России, взломали компьютерную систему национального комитета республиканской партии США.

7 мая хакерской атакой была парализована работа топливопровода Colonial Pipeline, по которому доставляют горючее из Техаса на восточное побережье США. Власти США полагают, что на несколько дней работу трубопровода парализовала группировка DarkSide. В Вашингтоне считают, что сами хакеры живут в России, однако при этом не имеют отношения к властям РФ.

Затем западные СМИ сообщали, что компания JBS USA - часть крупнейшего производителя мяса в мире бразильской JBS S.A. - 30 мая подверглась кибератаке. В результате возникли серьезные сбои в работе информационных систем североамериканского и австралийского подразделений компании. ФБР приписало атаку сервисам REvil и Sodinokibi. Предполагается, что это разные названия одной и той же группы хакеров, сформированной, по мнению некоторых зарубежных СМИ, в России.

Россия, в свою очередь, неоднократно отвергала все обвинения американской стороны.