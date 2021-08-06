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Дальнее зарубежье 06.08.2021 12:23

Власти Италии с сентября расширяют спектр действия сертификатов о вакцинации от COVID-19

Правительство Италии решило с 1 сентября 2021 года начать шире применять сертификаты Green Pass, чтобы эффективнее противостоять коронавирусной инфекции, сообщает телеканал TGcom24.

Эти сертификаты будет необходимо предъявлять на самолетах, поездах, паромах, автобусах в тех случаях, когда речь идет о передвижениях из одной области Италии в другую.

Также этот документ потребуется студентам для посещения занятий в университетах. Указ правительства также предусматривает необходимость вакцинации всего персонала в учебных заведениях. Итальянским школьникам сертификаты, при этом, не требуются.

Ранее власти распространили действие Green Pass на бассейны, спортзалы, кино, стадионы, театры. Этот сертификат содержит информацию либо о вакцинации, либо о перенесенном COVID-19 или о сделанном недавно тесте на коронавирус.

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Тэги: ИТАЛИЯ, КОРОНАВИРУС, СЕРТИФИКАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]