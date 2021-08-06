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Дальнее зарубежье 06.08.2021 11:37

США сожалеют о невозможности ОБСЕ наблюдать за выборами в Госдуму РФ

США сожалеют, что наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не смогут следить за ходом выборов в Госдуму РФ из-за введенных ограничений по COVID-19, заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

"Соединенные Штаты сожалеют, что ограничения, введенные российскими властями, помешают Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) и Парламентской Ассамблее ОБСЕ самостоятельно наблюдать за выборами в Госдуму в сентябре", - говорится в сообщении Прайса, распространенном госдепом.

"Мы уважаем профессиональное решение БДИПЧ о том, что "решение российских властей ввести ограничения для наблюдения за выборами сделало невозможным заслуживающее доверия независимое наблюдение". Мы полностью поддерживаем БДИПЧ и Парламентскую Ассамблею в их принципиальной позиции о том, что они не могут эффективно наблюдать за выборами в условиях таких ограничений", - отметил он.

Однако, по словам представителя госдепа, международное сообщество будет наблюдать за процессом выборов в Госдуму как перед ними, так и в день голосования, "чтобы определить, благоприятствуют ли условия проведению свободных и справедливых выборов".

"Россия не ускользнет от международного внимания", - подытожил Прайс.

4 августа БДИПЧ ОБСЕ распространило заявление о том, что не сможет отправить наблюдателей на выборы в Госдуму России в сентябре из-за ограничений со стороны российских властей.

В заявлении отмечалось, что "способность самостоятельно определять число наблюдателей, необходимое для эффективного и достоверного наблюдения, - это ключевой элемент международного наблюдения за выборами".

"К сожалению, российские власти настаивали на том, чтобы ограничить число направляемых нами наблюдателей в отсутствие каких-либо чётких ограничений, связанных с пандемией, вследствие чего наш сегодняшний шаг стал неизбежным", - сказал директор БДИПЧ Маттео Мекаччи.

БДИПЧ и Парламентская ассамблея ОБСЕ были приглашены для наблюдения за выборами 17-19 сентября. При этом, организация сочла необходимым направить в Россию миссию по наблюдению, состоящую из 80 долгосрочных и 420 краткосрочных наблюдателей, тогда как Москва из-за пандемии заявила о готовности принять лишь 10 и 50 человек соответственно.

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Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, ОБСЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]