Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.08.2021 12:03

Казахстан считает азиатское направление альтернативой поставкам нефти и газа в ЕС при введении там углеродного налога

Альтернативными маршрутами для экспорта казахстанского сырья при введении в Евросоюзе углеродного налога могут стать Китай и Юго-Восточная Азия, сообщил замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев.

"Есть основания полагать, что в последующем введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазовой добывающей сфере. Есть альтернативные маршруты - это не поставка углеродного сырья в страны ЕС, а рассматриваются альтернативные маршруты - это Китай или же страны Юго-Восточной Азии", - сказал Карагаев на брифинге в пятницу.

Он добавил, что на сегодняшний день казахстанское сырье в большинстве своем поставляется на рынки стран Евросоюза.

"Если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты, чтобы в последующем преобладало, может быть, китайское направление или же другие альтернативные маршруты", - пояснил Карагаев.

Евросоюз с 2023 года планирует ввести трансграничный углеродный налог на импортируемую продукцию. Еврокомиссия в рамках запланированной "зеленой сделки" с 2023 года планирует ввести пограничный корректирующий механизм, который призван уравнять продукцию, произведенную с минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более дешевые технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов. Углеродный сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2. По мнению экспертов, в наибольшей степени углеродный сбор затронет секторы, производящие продукты нефтепереработки и кокс (ключевой компонент для производства стали), а также горнодобывающую промышленность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, УГЛЕРОД, НАЛОГ, ЭКСПОРТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]