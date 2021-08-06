Казахстан считает азиатское направление альтернативой поставкам нефти и газа в ЕС при введении там углеродного налога

Альтернативными маршрутами для экспорта казахстанского сырья при введении в Евросоюзе углеродного налога могут стать Китай и Юго-Восточная Азия, сообщил замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев.
"Есть основания полагать, что в последующем введение данного углеродного налога негативно отразится на нефтегазовой добывающей сфере. Есть альтернативные маршруты - это не поставка углеродного сырья в страны ЕС, а рассматриваются альтернативные маршруты - это Китай или же страны Юго-Восточной Азии", - сказал Карагаев на брифинге в пятницу.
Он добавил, что на сегодняшний день казахстанское сырье в большинстве своем поставляется на рынки стран Евросоюза.
"Если предполагается, что данный углеродный налог будет применяться, то Казахстан будет рассматривать и альтернативные маршруты, чтобы в последующем преобладало, может быть, китайское направление или же другие альтернативные маршруты", - пояснил Карагаев.
Евросоюз с 2023 года планирует ввести трансграничный углеродный налог на импортируемую продукцию. Еврокомиссия в рамках запланированной "зеленой сделки" с 2023 года планирует ввести пограничный корректирующий механизм, который призван уравнять продукцию, произведенную с минимальными выбросами CO2, с товарами из других стран, где используются более дешевые технологии и недостаточно регулируются выбросы парниковых газов. Углеродный сбор может составить $30 за тонну выбросов CO2. По мнению экспертов, в наибольшей степени углеродный сбор затронет секторы, производящие продукты нефтепереработки и кокс (ключевой компонент для производства стали), а также горнодобывающую промышленность.
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