Татнефть в 2022г намерена построить 36 скважин на Ямашинском месторождении в Татарстане

ПАО "Татнефть" планирует построить 36 новых добывающих скважин на Ямашинском нефтяном месторождении в Татарстане, сообщила пресс-служба компании.

"Всего в рамках проекта разработки месторождений по технологии уплотненной сетки скважин с бурением скважин малого диаметра в 2022 году на Ямашинском месторождении "Татнефти" планируется пробурить и обустроить 36 скважин", - говорится в пресс-релизе.

Ямашинское нефтяное месторождение в Альметьевском районе Татарстана введено в промышленную разработку в 1975 году. По данным компании, на месторождении по уплотненной сетке можно построить более 100 скважин.

Технология уплотненной сетки скважин применяется "Татнефтью" для увеличения нефтедобычи. "На сегодняшний день по проекту бурения уплотненной сетки в "Татнефти" введено в эксплуатацию более 1,7 тыс. скважин с накопленной добычей свыше 3 млн тонн", - отмечает компания.

Ранее сообщалось, что "Татнефть" прорабатывает инвестпроект по уплотнению сетки скважин на действующих месторождениях, инвестиции в проект оцениваются в 935 млрд рублей. В течение 15 лет предполагается пробурить порядка 20 тыс. скважин.

При этом для успешной реализации инвестпроекта по уплотнению сетки скважин нужна льготная ставка по НДПИ на три года, говорил глава компании Наиль Маганов журналистам в январе 2020 года.

Сообщалось также, что Татнефть" с 2020-го по 2048 годы планирует инвестировать 361,2 млрд рублей в проект уплотнения сетки скважин на Ромашкинском месторождении и в перспективе - внедрить эту технологию на другие действующие месторождения.

В ноябре 2020 года заместитель генерального директора "Татнефти" по ремонту, бурению скважин и ПНП Ринат Шафигуллин говорил в интервью корпоративной газете "Нефтяные вести", что компания приостановила проект уплотнения сетки скважин до снятия ограничений ОПЕК+ и улучшения конъюнктуры рынка.

"Еще до налоговых нововведений мы провели большую работу с федеральными Минэнерго, Минфином, Минпромом, встречались с российскими машиностроителями, с руководителями предприятий оборонного комплекса. Заключили десятки рамочных договоров на поставку оборудования для бурения такого большого количества скважин. И договорились заранее, что как только будут сняты ограничительные меры по добыче нефти, когда изменятся условия добычи и условия по объемам геолого-технических мероприятий, проект будет реанимирован", - говорил тогда Шафигуллин.