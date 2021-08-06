В РФ за сутки выявлено более 22,6 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 792 больных - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 660 случаев, умерли за сутки 792 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -22 тыс. 660 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 881 (8,3%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 792 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 65, в Санкт-Петербурге - 44, в Краснодарском крае - 34. После болезни выздоровел 20 тыс. 141 пациент.

В российской столице в пятницу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 583 новых случая COVID-19, 4 тыс. 043 человек выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 909 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 394.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 6 млн 402 тыс. 564 случая коронавирусной инфекции, 163 тыс. 301 умерших и 5 млн 720 тыс. 353 выписанных.