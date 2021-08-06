Глава Минобороны Азербайджана побывал в военчастях на границе с Арменией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу осмотрел воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе.

"Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на позициях, расположенных на высоте 3 тыс. метров напротив подразделений ВС Армении, Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал из командно-наблюдательного пункта за позициями противника", - , сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на посту созданы все необходимые условия для обеспечения качественной организации и ведения боевого дежурства.

"Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности", - отмечает ведомство.

Х.Насирзаде