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Оборона 06.08.2021 12:24

Глава Минобороны Азербайджана побывал в военчастях на границе с Арменией

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в пятницу осмотрел воинские части, дислоцированные в Кельбаджарском районе.

"Встретившись с личным составом, несущим боевое дежурство на позициях, расположенных на высоте 3 тыс. метров напротив подразделений ВС Армении, Гасанов проверил устойчивость обороны, боевую и морально-психологическую подготовку военнослужащих, а также понаблюдал из командно-наблюдательного пункта за позициями противника", - , сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, на посту созданы все необходимые условия для обеспечения качественной организации и ведения боевого дежурства.

"Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи по дальнейшему повышению боеспособности", - отмечает ведомство.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНОБОРОНЫ, КЕЛЬБАДЖАР, ГРАНИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]