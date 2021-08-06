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Транспорт и связь 06.08.2021 12:35

ГААД в 2024г завершит строительство второй автодороги в Шушу

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) планирует в 2024 году завершить строительство второй автомобильной дороги в азербайджанский город Шуша.

"Дорога I технической категории протяженностью 81,6 км начинается со 157-го км автомагистрали М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбанд-Зангезурский коридор и будет 4-6-полосной", - заявил на пресс-конференции в пятницу замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог ГААД Хидаят Рустамов.

Рустамов отметил, что в результате строительства мостов и туннелей на новой автодороге будет обеспечен высокий скоростной режим, и эта автомагистраль на 20,3 км будет короче "Дороги Победы" (первая автомобильная дорога из Физули в Шушу-ИФ).

"Строительство данной автомобильной дороги планируется завершить в 2024 году", - сказал Рустамов.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

Э.Шафиев

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Тэги: ГААД, СТРОИТЕЛЬСТВО, ШУША


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]