ГААД в 2024г завершит строительство второй автодороги в Шушу

Госагентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААД) планирует в 2024 году завершить строительство второй автомобильной дороги в азербайджанский город Шуша.

"Дорога I технической категории протяженностью 81,6 км начинается со 157-го км автомагистрали М-6 Гаджигабул-Горадиз-Агбанд-Зангезурский коридор и будет 4-6-полосной", - заявил на пресс-конференции в пятницу замначальника Главного управления по эксплуатации и ремонту автомобильных дорог ГААД Хидаят Рустамов.

Рустамов отметил, что в результате строительства мостов и туннелей на новой автодороге будет обеспечен высокий скоростной режим, и эта автомагистраль на 20,3 км будет короче "Дороги Победы" (первая автомобильная дорога из Физули в Шушу-ИФ).

"Строительство данной автомобильной дороги планируется завершить в 2024 году", - сказал Рустамов.

Президент Алиев 8 ноября 2020 года объявил об освобождении города Шуша от армянской оккупации.

Э.Шафиев