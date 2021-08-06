Не менее 20 ракет выпущены по Израилю с территории Ливана

По меньшей мере 20 ракет выпущены по Израилю в пятницу из южных районов Ливана, сообщает издание The Daily Star.
Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали на севере Израиля и в районе Голанских высот.
Как сообщила армия в своем твиттер-аккаунте, большинство ракет перехвачены системой ПВО.
Западные СМИ в свою очередь указывают, что ливанское движение "Хезболла" взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля близ границы с Ливаном.
В заявлении "Хезболлы", по данным СМИ, говорится, что "десятки" ракет выпущены по "открытой местности" близ израильских позиций в спорном районе Шебаа.
Запуски ракет с территории Ливана в сторону Израиля начались в среду. Тогда в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, были выпущены три ракеты. В ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана.
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