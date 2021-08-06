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Дальнее зарубежье 06.08.2021 13:19

Не менее 20 ракет выпущены по Израилю с территории Ливана

По меньшей мере 20 ракет выпущены по Израилю в пятницу из южных районов Ливана, сообщает издание The Daily Star.

Армия обороны Израиля в свою очередь сообщила, что сирены, предупреждающие о ракетном обстреле, прозвучали на севере Израиля и в районе Голанских высот.

Как сообщила армия в своем твиттер-аккаунте, большинство ракет перехвачены системой ПВО.

Западные СМИ в свою очередь указывают, что ливанское движение "Хезболла" взяло ответственность за ракетный обстрел Израиля близ границы с Ливаном.

В заявлении "Хезболлы", по данным СМИ, говорится, что "десятки" ракет выпущены по "открытой местности" близ израильских позиций в спорном районе Шебаа.

Запуски ракет с территории Ливана в сторону Израиля начались в среду. Тогда в направлении Голанских высот, часть которых контролируется Израилем, были выпущены три ракеты. В ответ на это ВВС Израиля нанесли удары по югу Ливана.

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Тэги: ЛИВАН, ИЗРАИЛЬ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]