Беспилотники и боевые роботы стали серьезной военной силой - Шойгу

Робототехника и беспилотные летательные аппараты (БЛА), предназначенные для ведения войны, стали мощным оружием, которое существенно влияет на ведение боевых действий и требует новых подходов в подготовке специалистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Появились ударные беспилотники. Их много - разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше", - сказал Шойгу в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша".
Еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, министр назвал роботизированную технику.
"Мы создали центр робототехники - потому что появись боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то - в фантастическом. А сегодня это уже реальность", - сказал Шойгу.
При этом он отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля.
Он также отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере.
"Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования, мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учётом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов", - сказал Шойгу.
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