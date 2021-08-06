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СНГ 06.08.2021 13:25

Беспилотники и боевые роботы стали серьезной военной силой - Шойгу

Робототехника и беспилотные летательные аппараты (БЛА), предназначенные для ведения войны, стали мощным оружием, которое существенно влияет на ведение боевых действий и требует новых подходов в подготовке специалистов, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Появились ударные беспилотники. Их много - разных. Появились беспилотники, которые работают не на расстоянии в 200-300 километров, а на тысячи километров. Они оснащены оружием, действующим на дистанции 500 километров, есть и больше", - сказал Шойгу в пятницу на встрече с коллективом "Красмаша".

Еще одним важным фактором, существенно влияющим на ведение боевых действий, министр назвал роботизированную технику.

"Мы создали центр робототехники - потому что появись боевые роботы, которых 10 лет назад можно было увидеть только в кино, и то - в фантастическом. А сегодня это уже реальность", - сказал Шойгу.

При этом он отметил, что новые виды вооружений требуют существенной корректировки учебных программ в военных вузах для подготовки специалистов соответствующего профиля.

Он также отметил, что принимать опережающие решения помогает тщательный анализ мировых тенденций в той или иной сфере.

"Мы очень внимательно смотрим за мировыми тенденциями развития не просто науки и образования, мы смотрим за развитием технологий, за тем, что сегодня применяется и делается в армиях других стран. И, конечно, с учётом масштабного и очень скоростного развития цифровизации, программ, связанных с появлением искусственного интеллекта, мы вносим коррективы в наши учебные программы, готовим новых специалистов", - сказал Шойгу.

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Тэги: РОССИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, РОБОТЫ, ВОЙНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]