Страны Балтии заявили о решимости защищать границу ЕС от нелегальной миграции из Белоруссии

Главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии на видео-заседании в пятницу в принятом совместном заявлении выразили свою решимость защищать внешнюю границу Европейского Союза от нелегальной миграции из Белоруссии, подчеркнув необходимость принятия конкретных шагов и тесного сотрудничество с партнерами и учреждениями ЕС, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.

"Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций Европейского Союза против белорусского режима. Но мы также должны продолжать выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели", - приводит пресс-служба высказывания премьер-министра Эстонии Кайи Каллас (Kaja Kallas).

По ее словам, помимо тесного сотрудничества со странами-членами и институтами ЕС, а также с союзниками за пределами Европы, "очень важно вести диалог со странами происхождения миграции". "Нам необходимо повысить осведомленность о том, что люди, которые пытаются нелегально попасть в Европейский Союз из Беларуси, являются жертвами атаки, начатой режимом Лукашенко против Европейского союза", - отметила премьер.

Каллас считает, что обмен информацией и координацией деятельности между странами Балтии "до сих пор были очень хорошими". "В ходе обсуждения я предложила встретиться еще раз по этой теме и провести последующие встречи также на уровне министров иностранных дел, внутренних дел и обороны", - сказала она.

Премьер напомнила, что 29 июля правительство Эстонской республики одобрило предложения министра обороны о поддержке Литвы. Готовится межведомственный план действий, который включает мероприятия в области дипломатии и безопасности и учитывает, среди прочего, возможность возникновения аналогичной ситуации в Эстонии.

Полицейское подразделение ESTPOL 5 из 10 человек действует в Литве в течение месяца, Силы обороны отправили в Литву беспилотные летательные аппараты, Литве помогли также с поставками и установкой колючей заградительной проволоки на границе с Белоруссией.