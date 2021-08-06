Страны Балтии заявили о решимости защищать границу ЕС от нелегальной миграции из Белоруссии

Главы правительств Латвии, Литвы и Эстонии на видео-заседании в пятницу в принятом совместном заявлении выразили свою решимость защищать внешнюю границу Европейского Союза от нелегальной миграции из Белоруссии, подчеркнув необходимость принятия конкретных шагов и тесного сотрудничество с партнерами и учреждениями ЕС, сообщила пресс-служба правительства Эстонии.
"Сегодня мы решили, что страны Балтии совместно возглавят разработку дополнительных санкций Европейского Союза против белорусского режима. Но мы также должны продолжать выявлять торговцев людьми и их бизнес-модели", - приводит пресс-служба высказывания премьер-министра Эстонии Кайи Каллас (Kaja Kallas).
По ее словам, помимо тесного сотрудничества со странами-членами и институтами ЕС, а также с союзниками за пределами Европы, "очень важно вести диалог со странами происхождения миграции". "Нам необходимо повысить осведомленность о том, что люди, которые пытаются нелегально попасть в Европейский Союз из Беларуси, являются жертвами атаки, начатой режимом Лукашенко против Европейского союза", - отметила премьер.
Каллас считает, что обмен информацией и координацией деятельности между странами Балтии "до сих пор были очень хорошими". "В ходе обсуждения я предложила встретиться еще раз по этой теме и провести последующие встречи также на уровне министров иностранных дел, внутренних дел и обороны", - сказала она.
Премьер напомнила, что 29 июля правительство Эстонской республики одобрило предложения министра обороны о поддержке Литвы. Готовится межведомственный план действий, который включает мероприятия в области дипломатии и безопасности и учитывает, среди прочего, возможность возникновения аналогичной ситуации в Эстонии.
Полицейское подразделение ESTPOL 5 из 10 человек действует в Литве в течение месяца, Силы обороны отправили в Литву беспилотные летательные аппараты, Литве помогли также с поставками и установкой колючей заградительной проволоки на границе с Белоруссией.
В Турцию через территорию Грузии вошли 40 пожарных машин и 162 сотрудника МЧС Азербайджана - Чавушоглу
Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах
В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе
Турецкая верфь построит аварийно-спасательное судно ледового класса для Морспасслужбы
ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
SpaceX завершила сборку космического корабля Starship
Авторы Youtube канала VMedia: «Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент»
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог