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СНГ 06.08.2021 16:02

В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилица

Парламент Молдавии в пятницу утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилица.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за вотум доверия составу правительства и его программе деятельности "Молдова хороших времен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из присутствующих в зале 94 депутатов.

Фракция Блока коммунистов и социалистов в и фракция партии "Шор", которые объявили себя в оппозиции, за утверждение правительства не голосовали.

Проевропейская партия PAS одержала победу на парламентских выборах 11 июля. Президент Майя Санду назначила кандидатом на пост премьер-министра вице-председателя партии Наталью Гаврилица, которая была министром финансов в правительстве Санду в июне-ноябре 2019 года.

Сразу после утверждения правительства, члены кабинета были приведены к присяге президентом Майи Санду. Во второй половине дня состоится первое заседание кабинета министров.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]