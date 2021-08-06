В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилица

Парламент Молдавии в пятницу утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилица.
Как передает корреспондент "Интерфакса", за вотум доверия составу правительства и его программе деятельности "Молдова хороших времен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из присутствующих в зале 94 депутатов.
Фракция Блока коммунистов и социалистов в и фракция партии "Шор", которые объявили себя в оппозиции, за утверждение правительства не голосовали.
Проевропейская партия PAS одержала победу на парламентских выборах 11 июля. Президент Майя Санду назначила кандидатом на пост премьер-министра вице-председателя партии Наталью Гаврилица, которая была министром финансов в правительстве Санду в июне-ноябре 2019 года.
Сразу после утверждения правительства, члены кабинета были приведены к присяге президентом Майи Санду. Во второй половине дня состоится первое заседание кабинета министров.
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