В Молдавии утверждено новое правительство во главе с Натальей Гаврилица

Парламент Молдавии в пятницу утвердил новое правительство во главе с Натальей Гаврилица.

Как передает корреспондент "Интерфакса", за вотум доверия составу правительства и его программе деятельности "Молдова хороших времен" проголосовал 61 депутат от пропрезидентской партии "Действие и солидарность" (PAS) из присутствующих в зале 94 депутатов.

Фракция Блока коммунистов и социалистов в и фракция партии "Шор", которые объявили себя в оппозиции, за утверждение правительства не голосовали.

Проевропейская партия PAS одержала победу на парламентских выборах 11 июля. Президент Майя Санду назначила кандидатом на пост премьер-министра вице-председателя партии Наталью Гаврилица, которая была министром финансов в правительстве Санду в июне-ноябре 2019 года.

Сразу после утверждения правительства, члены кабинета были приведены к присяге президентом Майи Санду. Во второй половине дня состоится первое заседание кабинета министров.