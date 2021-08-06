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Регион 06.08.2021 15:26

Землетрясение произошло в 25 километрах от Тбилиси

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в пятницу в 25 километрах к югу от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:55 по тбилисскому времени (12:55) в регионе Квемо Картли в 1 км к западу от города Болниси, близ села Зварети.

Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГРУЗИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]