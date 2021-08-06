Землетрясение произошло в 25 километрах от Тбилиси

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в пятницу в 25 километрах к югу от Тбилиси, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 12:55 по тбилисскому времени (12:55) в регионе Квемо Картли в 1 км к западу от города Болниси, близ села Зварети.

Очаг землетрясения находился на глубине 11 км.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.