Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 06.08.2021 23:29

ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19

"Тенгизшевройл" (ТШО) с 9 августа временно приостанавливает ремобилизацию и перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе, чтобы уменьшить распространение COVID-19 среди сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.

"Эта временная мера не касается работников, задействованных в плановых ремонтных работах, которые в настоящее время проводятся на Тенгизе", - уточнили в компании.

По информации пресс-службы, текущие меры безопасности, внедренные ТШО, чтобы предотвратить распространение вируса на Тенгизе, включающие капсульное разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию, остаются в силе. "Кроме того, продолжается программа вакцинации, на сегодняшний день более 45 тыс. работников получили первую дозу вакцины", - отметили в пресс-службе.

ТШО отслеживает уровень заболеваемости персонала компаний, работающих на Тенгизе, и внедряет дополнительные меры безопасности в соответствии с показателями заболеваемости сотрудников по каждой компании.

"В настоящее время производственные процессы ТШО продолжаются в штатном режиме, и компания принимает меры для продолжения безопасного выполнения работ в рамках ПБР-ПУУД", - заключил собеседник агентства.

"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд. Планируемый срок завершения проекта - конец 2022 года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕНГИЗ, ВАХТЫ, КОРОНАВИРУС

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]