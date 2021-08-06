ТШО приостанавливает перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе из-за COVID-19

"Тенгизшевройл" (ТШО) с 9 августа временно приостанавливает ремобилизацию и перевахтовку неключевого персонала на Тенгизе, чтобы уменьшить распространение COVID-19 среди сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Казахстан" в пресс-службе компании.
"Эта временная мера не касается работников, задействованных в плановых ремонтных работах, которые в настоящее время проводятся на Тенгизе", - уточнили в компании.
По информации пресс-службы, текущие меры безопасности, внедренные ТШО, чтобы предотвратить распространение вируса на Тенгизе, включающие капсульное разделение персонала (в жилых помещениях, транспорте и на рабочих местах), ПЦР-тестирование и изоляцию, остаются в силе. "Кроме того, продолжается программа вакцинации, на сегодняшний день более 45 тыс. работников получили первую дозу вакцины", - отметили в пресс-службе.
ТШО отслеживает уровень заболеваемости персонала компаний, работающих на Тенгизе, и внедряет дополнительные меры безопасности в соответствии с показателями заболеваемости сотрудников по каждой компании.
"В настоящее время производственные процессы ТШО продолжаются в штатном режиме, и компания принимает меры для продолжения безопасного выполнения работ в рамках ПБР-ПУУД", - заключил собеседник агентства.
"Тенгизшевройл" разрабатывает нефтегазовые месторождения Тенгиз и Королевское в Атырауской области Казахстана. В настоящее время ТШО реализует проект расширения добычи на Тенгизе (ПБР-ПУУД) общей стоимостью $45,2 млрд. Планируемый срок завершения проекта - конец 2022 года.
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