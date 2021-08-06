В Сингапуре поэтапно начнут ослаблять коронавирусные ограничения

Власти Сингапура объявили о планах ослабить введенные из-за пандемии коронавируса ограничения и пограничный контроль, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра торговли и промышленности Ган Ким Ёна.
"Сейчас наши позиции более сильны, чтобы возобновить открытие страны и при этом сделать это с осторожностью", - приводит Bloomberg слова министра в ходе брифинга в пятницу.
Ган Ким Ён подчеркнул, что ослабление мер будет проходить поэтапно.
По данным агентства, с 10 августа власти разрешат кафе и ресторанам обслуживать за столиками посетителей, которые прошли полную вакцинацию от COVID-19. Привитые также смогут собираться группами до пяти человек. Режим дистанционной работы, как отмечается, начнут ослаблять спустя неделю.
Более того, власти снова начнут выдавать разрешения на въезд в страну для полностью вакцинированных иностранных работников и членов их семей.
Bloomberg напоминает, что недавно власти Сингапура заявили, что изменили подход к борьбе с пандемией COVID-19. В частности, они отметили, что их усилия будут направлены на поиск способа жить с коронавирусом. Власти указали, что ключевым звеном в этом подходе является вакцинация 80% жителей страны. На данный момент 67% жителей Сингапура полностью привились от COVID-19.
Всего в Сингапуре за время пандемии выявили 65,6 тыс. случаев коронавируса, 40 инфицированных скончались. Между тем, зафиксировано более 63 тыс. случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
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