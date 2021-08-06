Доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти с АЧГ и конденсата с Шах-Дениз в январе-июле увеличились на 10%

Поступления в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) от продажи прибыльной нефти с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и конденсата с месторождения Шах-Дениз в январе-июле 2021 года составили $2 млрд 974,178 млн, что на 10,1% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

При этом, доходы ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ составили $2 млрд 903,2 млн (рост на 16,8% -ИФ).

Кроме этого, доходы ГНФАР от продажи прибыльного газа и конденсата, добытых с месторождения Шах-Дениз, составили $70,978 млн. (спад в 3 раза - ИФ). В том числе доходы от продажи конденсата составили $57,131 млн (спад в 2,6 раза).

По данным фонда, суммарные поступления в ГНФАР от продажи прибыльной нефти Азербайджана с блока АЧГ за период с 2001 года по 1 августа 2021 года составили $152,308 млрд, от продажи прибыльного газа и конденсата с месторождения Шах-дениз за период с 2007 года по 1 августа 2021 года - $3,738 млрд.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

Участниками нового контракта являются: британская BP (оператор проекта - 30,37%), SOCAR (25%), венгерская MOL (9,57%), американская ExxonMobil (6,79%), индийская ONGC (2,31%), японские Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежская Equinor (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" являются: BP (оператор, 28,8%), Petronas (15,5%), SOCAR (16,7%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%), TPAO (19%).

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова