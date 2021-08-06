Azercell в 2020г увеличил чистую прибыль на 3%

Чистая прибыль оператора сотовой связи в Азербайджане ООО "Azercell Telecom" за 2020 год составила 104,166 млн манатов ($61,3 млн по текущему курсу), что на 2,95% выше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.
Согласно финотчетности, опубликованной на сайте Azercell, доходы компании в 2020 году составили 455,381 млн манатов (рост на 4,5%), расходы - 307,655 млн манатов (рост на 0,3%).
Операционная прибыль по итогам 2020 года составила 147,726 млн манатов (рост на 14,5%).
Прибыль до налогообложения составила 149,143 млн манатов (рост на 14,5%). При этом в 2020 году компания выплатила налог на прибыль на сумму 44,977 млн манатов (рост на 54,5%), в результате чистая прибыль за отчетный год составила 104,166 млн манатов.
Активы Azercell в 2020 году сократились на 32,6% - до 783,385 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества увеличились на 10,5% - до 593,883 млн манатов, краткосрочные сократились в 3,3 раза - до 189,502 млн манатов.
Обязательства компании в прошлом году увеличились на 48,3% - до 188,247 млн манатов.
Капитал Azercell в 2020 году сократился в 1,7 раза, до 595,138 млн манатов. При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2021 года оценивается в 552,937 млн манатов (спад на 44,4%).
Уставный капитал общества в 2020 году не изменился - 42,08 млн манатов.
ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 5 млн. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 49%; охват территории страны: 93,6%; охват населения страны: 98,65%.
В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dış Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.
Х.Насирзаде
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