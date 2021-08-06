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Финансы 06.08.2021 15:49

Azercell в 2020г увеличил чистую прибыль на 3%

Чистая прибыль оператора сотовой связи в Азербайджане ООО "Azercell Telecom" за 2020 год составила 104,166 млн манатов ($61,3 млн по текущему курсу), что на 2,95% выше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в компании.

Согласно финотчетности, опубликованной на сайте Azercell, доходы компании в 2020 году составили 455,381 млн манатов (рост на 4,5%), расходы - 307,655 млн манатов (рост на 0,3%).

Операционная прибыль по итогам 2020 года составила 147,726 млн манатов (рост на 14,5%).

Прибыль до налогообложения составила 149,143 млн манатов (рост на 14,5%). При этом в 2020 году компания выплатила налог на прибыль на сумму 44,977 млн манатов (рост на 54,5%), в результате чистая прибыль за отчетный год составила 104,166 млн манатов.

Активы Azercell в 2020 году сократились на 32,6% - до 783,385 млн манатов. При этом долгосрочные активы общества увеличились на 10,5% - до 593,883 млн манатов, краткосрочные сократились в 3,3 раза - до 189,502 млн манатов.

Обязательства компании в прошлом году увеличились на 48,3% - до 188,247 млн манатов.

Капитал Azercell в 2020 году сократился в 1,7 раза, до 595,138 млн манатов. При этом суммарная нераспределенная прибыль на начало 2021 года оценивается в 552,937 млн манатов (спад на 44,4%).

Уставный капитал общества в 2020 году не изменился - 42,08 млн манатов.

ООО Azercell Telekom учреждено 19 января 1996 года. Общее число абонентов компании составляет 5 млн. Доля компании на рынке мобильной связи Азербайджана составляет 49%; охват территории страны: 93,6%; охват населения страны: 98,65%.

В настоящее время 100% акционером Azercell является азербайджано-турецкая компания "Azertel Telekomunikasyon ve Yatırım Dış Ticaret A.S,", в которой 51,3% акций принадлежит азербайджанской госкомпании AzInTelecom.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: AZERCELL, ПРИБЫЛЬ, ЧИСТАЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]