В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1,2 тыс., 8 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1242 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 349,316 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1,196 тыс. случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 051 человек.
От COVID-19 вылечились 334,256 тыс. (+345 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс.7 человек.
За сутки медики провели 10 819 тестов на коронавирус против 13 046 накануне.
Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 94,565 тыс. тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана
Алиев предложил Эрдогану в помощь для тушения лесных пожаров дополнительно отправить еще 200 пожарников
Глава Минобороны Азербайджана побывал в военчастях на границе с Арменией
Китайский антимонопольный регулятор может оштрафовать Meituan на $1 млрд - газета
Цены на нефть ускорили рост, но могут показать самое резкое недельное падение за 4 месяца, Brent - $72,20 за баррель
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
При отражении атаки на город Шеберган убито более 120 талибов, сообщают афганские военные
Эрдоган сообщил, что в Турции локализовали 196 из 208 пожаров
Лидеры стран Центральной Азии договорились активизировать партнерство в области энергетики и борьбы с пандемией
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог