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Здравоохранение 06.08.2021 15:51

В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1,2 тыс., 8 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1242 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 349,316 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1,196 тыс. случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 051 человек.

От COVID-19 вылечились 334,256 тыс. (+345 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс.7 человек.

За сутки медики провели 10 819 тестов на коронавирус против 13 046 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 94,565 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]