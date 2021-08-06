В Азербайджане число новых случаев COVID-19 превысило 1,2 тыс., 8 человек скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 1242 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 349,316 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1,196 тыс. случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались восемь человек. Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 5 051 человек.

От COVID-19 вылечились 334,256 тыс. (+345 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 10 тыс.7 человек.

За сутки медики провели 10 819 тестов на коронавирус против 13 046 накануне.

Всего в стране с начала пандемии сделано 4 млн 94,565 тыс. тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков