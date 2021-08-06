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ТЭК 06.08.2021 16:01

Цены на нефть ускорили рост, но могут показать самое резкое недельное падение за 4 месяца, Brent - $72,20 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 составляет $72,20 за баррель, что на $0,91 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $69,98 за баррель, что на $0,89 (1,29%) выше итогового значения предыдущей сессии.

При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самый резкий спад более чем за четыре месяца.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]