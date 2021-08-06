Цены на нефть ускорили рост, но могут показать самое резкое недельное падение за 4 месяца, Brent - $72,20 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов в пятницу, однако опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире ограничивают подъем котировок.
Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:51 составляет $72,20 за баррель, что на $0,91 (1,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $69,98 за баррель, что на $0,89 (1,29%) выше итогового значения предыдущей сессии.
При этом за неделю фьючерсы могут продемонстрировать самый резкий спад более чем за четыре месяца.
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