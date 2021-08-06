Лидеры стран Центральной Азии договорились активизировать партнерство в области энергетики и борьбы с пандемией

Совместное заявление, принятое по итогам встречи глав государств Центральной Азии, направлено на создание благоприятных условий для партнерства в энергетической и транспортной сферах, сообщает в пятницу внешнеполитическое ведомство Туркменистана.
"Мы идём по пути формирования в Центральной Азии благоприятных политико-правовых и экономических условий для безопасного, устойчивого энергетического партнёрства, ориентированного как на удовлетворение спроса на энергоносители как внутри региона, так и на выход к мировым рынкам через международные транзитные коридоры", - сказал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Одной из важных составляющих повестки дня стала консолидация усилий стран региона по борьбе с пандемией, отмечает туркменский МИД.
Президенты договорились поощрять совместные исследования в области изучения природы происхождения инфекций нового типа, а также внедрение новых методов лечения и профилактики инфекционных заболеваний.
Президенты также договорились усилить внешнеполитическую кооперацию, в том числе путем проведения регулярных пятисторонних встреч между министерствами иностранных дел стран региона.
На торжественной церемонии вручения Почетного знака глав государств Центральной Азии награды был удостоен президент Таджикистана Эмомали Рахмон "за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства, взаимопонимания и сотрудничества между государствами Центральной Азии, укреплении мира и безопасности в регионе, продвижении совместных интересов и инициатив стран региона в международном сообществе".
Почетный знак вручил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
В этот же день президенты посетили Международную выставку национальной продукции стран Центральной Азии и Международный фестиваль национальных блюд стран региона.
Консультативная встреча президентов пяти стран Центральной Азии состоялась в национальной туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. В заседании также приняла участие представитель генерального секретаря ООН по Центральной Азии Наталья Герман.
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