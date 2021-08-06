Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 06.08.2021 16:26

Талибы объявили о захвате столицы афганской провинции Нимруз

Движение "Талибан" заявило о захвате города Зарандж - центра провинции Нимруз на юго-западе Афганистана.

"Сегодня днем (в пятницу) резиденция губернатора провинции, здание управления полиции и многие другие объекты в Зарандже попали в руки моджахедов. Оставшиеся районы очищаются", - сообщил в твиттер официальный представитель талибов Кари Юсуф Ахмади.

В сетях появились видеоматериалы о захвате боевиками некоторых районов Заранджа. Местные источники отмечают, что большая часть города перешла под контроль талибов без какого-либо сопротивления.

Жители выложили видео, где показано, что десятки заключенных провинциальной тюрьмы покидают место заключения, после того как из нее бежали администрация и охранники.

Пока официальные власти страны не комментируют происходящее.

Если падение города Зарандж подтвердится, это будет первый провинциальный центр, перешедший под контроль запрещенного в России движения "Талибан".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]