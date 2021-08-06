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Оборона 06.08.2021 16:35

ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле армянскими военными в пятницу после полудня позиций азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики.

"С 12:45 пятницы ВС Армении с позиций, расположенных в поселке Араздейен Вединского района обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики Азербайджана", - отмечается в информации.

Согласно сообщению министерства, среди личного состава азербайджанской армии потерь и раненных нет.

"Протвник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии", - отмечает ведомство.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]