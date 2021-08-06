ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана

Минобороны Азербайджана сообщает об очередном обстреле армянскими военными в пятницу после полудня позиций азербайджанской армии в направлении Нахчыванской автономной республики.

"С 12:45 пятницы ВС Армении с позиций, расположенных в поселке Араздейен Вединского района обстреляли позиции азербайджанских военных, расположенные в направлении Садаракского района Нахчыванской автономной республики Азербайджана", - отмечается в информации.

Согласно сообщению министерства, среди личного состава азербайджанской армии потерь и раненных нет.

"Протвник был подавлен ответным огнем. Оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии", - отмечает ведомство.

Х.Насирзаде