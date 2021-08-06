Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

Спорт 06.08.2021 16:55

Рафаэль Агаев завоевал "серебро" Олимпиады в Токио

Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев уступил в финале Олимпийских игр в Токио итальянскому сопернику Луиджи Бусе, завоевав, тем самым, серебряную медаль.

Отметим, что в полуфинале Рафаэль победил представителя Венгрии Кароли Харспатаки со счетом 7:0.

Таким образом, в активе Азербайджана теперь 4 медали - 3 "бронзы" и одно "серебро".

Э.Шафиев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ОЛИМПИАДА, КАРАТЭ, ФИНАЛ


Похожие новости


Рафаэль Агаев вышел в финал Олимпиады

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]