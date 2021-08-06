Азербайджанский каратист Рафаэль Агаев уступил в финале Олимпийских игр в Токио итальянскому сопернику Луиджи Бусе, завоевав, тем самым, серебряную медаль.

Отметим, что в полуфинале Рафаэль победил представителя Венгрии Кароли Харспатаки со счетом 7:0.

Таким образом, в активе Азербайджана теперь 4 медали - 3 "бронзы" и одно "серебро".

Э.Шафиев