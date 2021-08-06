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Регион 06.08.2021 17:11

Эрдоган сообщил, что в Турции локализовали 196 из 208 пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать, сообщает издание "Сабах".

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Издание напоминает, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний, несмотря на сильные ветры.

Пожары в Турции горят уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.

В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЖАРЫ, ЛОКАЛИЗАЦИЯ, ПРОГРЕСС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]