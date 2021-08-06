Эрдоган сообщил, что в Турции локализовали 196 из 208 пожаров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать, сообщает издание "Сабах".
По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.
Издание напоминает, что накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил об успехе в предотвращении возгораний, несмотря на сильные ветры.
Пожары в Турции горят уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал дождаться итогов проводимого властями расследования причин возникновения примерно в одно время сразу нескольких сильных природных пожаров в стране. Он подчеркнул, что одна из рассматриваемых специалистами версий - намеренный поджог.
В свою очередь AP отмечает, что эксперты в основном указывают на климатические изменения и рост температур как на причину возгораний.
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