Авторы Youtube канала VMedia: «Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент»

Недавно Youtube канал VMedia запустил проект по разоблачению мегафейков армянской пропаганды и исторической науки под названием «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?». Интересной особенностью проекта является то, что его авторы готовы дать миллиард долларов каждому, кто сможет опровергнуть приводимые ими факты.

Неудивительно, что у многих зрителей первых роликов возник вполне закономерный вопрос: откуда у авторов такая фантастическая сумма в миллиард долларов?

Как пояснили создатели VMedia, объяснение очень простое и укладывается в классическое обещание «съесть свою шляпу».

«Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент. Просто таковы реалии. Мы опираемся на неоспоримые факты и исторические документы. А вот какие «аргументы» у непробиваемо-упрямой армянской историографии? Той самой, что построена на дешёвых и примитивных фейках, за которые действительно никто не даст даже ломаного гроша?», - в свою очередь задают встречные вопросы авторы проекта.

«Вопрос не в том, где мы возьмем миллиард долларов и как будем есть свою шляпу — с горчицей или c солью. Вопрос в том, как долго при помощи фейков будет оболванивать и толкать на кровопролитие свой народ армянская историография. Ее представители могут, конечно, конспирологическим тоном нашептывать финансовые вопросы, но это не более чем способ уйти от разговора по существу. Где армянской псевдонауке нечего сказать. Увы и ах…».

С первым роликом проекта «Почему уже более века на Южном Кавказе ведутся войны?: Фейк №1» можно ознакомиться по ссылке.

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