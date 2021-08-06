SpaceX завершила сборку космического корабля Starship

Американская частная аэрокосмическая компания SpaceX завершила сборку многоразового двухступенчатого космического корабля Starship, который будет использоваться в миссии по возвращении человека на Луну в 2024 году, следует из трансляции Nasaspaceflight.
В ходе сборки вторая ступень Starship-SN20 была соединена с первой ступенью ракеты - бустером Super Heavy Booster 4 с установленными в нём 29 двигателями Raptor в 15:55 по московскому времени на частном космодроме SpaceX в Техасе. По информации компании, окончательная версия ракеты будет протестирована в рамках орбитального полёта над Мексиканским заливом и Флоридским проливом.
Перед окончательной сборкой специалисты SpaceX провели ряд испытаний ракет-прототипов. В течение 2019 года с космодрома Бока Чика (штат Техас) были проведены четыре испытания прототипа второй ступени, получившей название Starhopper. Специалисты проверяли возможность запуска аппарата и возможности использования двигателей Raptor.
В 2020-2021 годах были проведены семь тестов прототипов второй ступени ракеты серии Starship SN, по ходу которых проверялась возможность космического корабля к запуску, набору высоты, различным манёврам и повторному зажиганию двигателей.
Большинство испытаний прототипов завершились неудачей по различным причинам. И только последний прототип - Starship SN15 с тремя двигателями Raptor сумел в мае 2021 года успешно подняться на высоту с максимальным апогеем 10 км и впоследствии совершить мягкую посадку на Землю.
В сентябре 2019 года NASA обратилась к частным компаниям с предложением поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных проектов в рамках программы по разработке системы высадки человека на Луну в 2024 году.
В конкурсе на получение контракта приняли участие SpaceX, Dynetics и Blue Origin в партнёрстве с Lockheed Martin, Northrop Grumman и Draper.
В апреле этого года NASA объявило, что контракт на отправку астронавтов на Луну в 2024 году получила компания Илона Маска SpaceХ, которая должна разработать посадочный модуль Starship HLS для безопасного возвращения человека на Луну.
В сентябре 2020 года NASA опубликовало план "Артемида", согласно которому перед космическим ведомством стоит задача по безопасному возвращению человека на Луну в 2024 году.
Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах
В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
Татнефть в 2022г намерена построить 36 скважин на Ямашинском месторождении в Татарстане
Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Страны Балтии заявили о решимости защищать границу ЕС от нелегальной миграции из Белоруссии
В США от COVID-19 вакцинировали половину населения страны - Белый дом
Премьер-министры стран Балтии выражают решимость защищать внешнюю границу ЕС от нелегальной миграции
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог