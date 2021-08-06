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Премьер-министры стран Балтии выражают решимость защищать внешнюю границу ЕС от нелегальной миграции

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы приняли в ходе видеовстречи совместное заявление, в котором выразили решимость защищать внешнюю границу ЕС от "направляемой из Белоруссии" нелегальной миграции и подчеркнули, что планируют принять конкретные шаги в тесном сотрудничестве с европейскими институтами власти и партнерами.

Несмотря на уже оказанную европейскими партнерами помощь, с учетом развития ситуации на литовско-белорусской границе важно увеличить дипломатическую, финансовую и техническую помощь Литве, сообщила в пятницу BNS пресс-служба правительства Эстонии.

"Сегодня мы решили, что страны Балтии станут локомотивом работы по выработке дополнительных санкций Европейского союза против белорусского режима. Мы также должны продолжить выявлять участвующих в торговле людьми лиц и их бизнес-модели", - подвела итоги встречи премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, помимо тесного сотрудничества с другими членами ЕС и европейскими институтами власти, а также союзниками за пределами Европы, очень важно вести диалог со странами, являющимися источником миграции. Она считает, что страны Балтии должны повысить осведомленность о том, что люди, которые нелегально пытаются проникнуть из Белоруссии в ЕС, сами оказываются жертвами "атаки, организованной режимом Лукашенко против Европейского союза".

"Эстония много помогала Литве в этом кризисе, и мы непременно продолжим это делать. Сегодня мы обсудили также дополнительные возможности помочь Литве дипломатическими усилиями. Я заверяю, что Эстония как член Совета Безопасности ООН всегда готова предпринять шаги в поддержку Литвы", - сказала Каллас.

Премьер-министр Эстонии отметила, что до сих пор обмен информацией и координация усилий между странами Балтии были на высоком уровне, предложила в ходе обсуждения вновь встретиться и обсудить эту тему, а также провести последующие встречи министров иностранных дел, внутренних дел и обороны.

29 июля правительство Эстонии одобрило предложения министра обороны в поддержку Литвы. Как отметило агентство BNS, идет работа над межведомственной программой действий, которая охватывает усилия в области дипломатии и безопасности, а также, помимо прочего, учитывает возможность возникновения схожей ситуации на границе Эстонии.

В Литве уже месяц работает состоящее из 10 специалистов эстонское полицейское подразделение, Силы обороны направили в Литву систему дронов, также соседнему государству было передано необходимое для укрепления границы проволочное заграждение.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]