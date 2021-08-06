Премьер-министры стран Балтии выражают решимость защищать внешнюю границу ЕС от нелегальной миграции

Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы приняли в ходе видеовстречи совместное заявление, в котором выразили решимость защищать внешнюю границу ЕС от "направляемой из Белоруссии" нелегальной миграции и подчеркнули, что планируют принять конкретные шаги в тесном сотрудничестве с европейскими институтами власти и партнерами.
Несмотря на уже оказанную европейскими партнерами помощь, с учетом развития ситуации на литовско-белорусской границе важно увеличить дипломатическую, финансовую и техническую помощь Литве, сообщила в пятницу BNS пресс-служба правительства Эстонии.
"Сегодня мы решили, что страны Балтии станут локомотивом работы по выработке дополнительных санкций Европейского союза против белорусского режима. Мы также должны продолжить выявлять участвующих в торговле людьми лиц и их бизнес-модели", - подвела итоги встречи премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее словам, помимо тесного сотрудничества с другими членами ЕС и европейскими институтами власти, а также союзниками за пределами Европы, очень важно вести диалог со странами, являющимися источником миграции. Она считает, что страны Балтии должны повысить осведомленность о том, что люди, которые нелегально пытаются проникнуть из Белоруссии в ЕС, сами оказываются жертвами "атаки, организованной режимом Лукашенко против Европейского союза".
"Эстония много помогала Литве в этом кризисе, и мы непременно продолжим это делать. Сегодня мы обсудили также дополнительные возможности помочь Литве дипломатическими усилиями. Я заверяю, что Эстония как член Совета Безопасности ООН всегда готова предпринять шаги в поддержку Литвы", - сказала Каллас.
Премьер-министр Эстонии отметила, что до сих пор обмен информацией и координация усилий между странами Балтии были на высоком уровне, предложила в ходе обсуждения вновь встретиться и обсудить эту тему, а также провести последующие встречи министров иностранных дел, внутренних дел и обороны.
29 июля правительство Эстонии одобрило предложения министра обороны в поддержку Литвы. Как отметило агентство BNS, идет работа над межведомственной программой действий, которая охватывает усилия в области дипломатии и безопасности, а также, помимо прочего, учитывает возможность возникновения схожей ситуации на границе Эстонии.
В Литве уже месяц работает состоящее из 10 специалистов эстонское полицейское подразделение, Силы обороны направили в Литву систему дронов, также соседнему государству было передано необходимое для укрепления границы проволочное заграждение.
Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах
В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
Татнефть в 2022г намерена построить 36 скважин на Ямашинском месторождении в Татарстане
Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель
SpaceX завершила сборку космического корабля Starship
Авторы Youtube канала VMedia: «Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент»
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог