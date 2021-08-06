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Дальнее зарубежье 06.08.2021 18:04

При отражении атаки на город Шеберган убито более 120 талибов, сообщают афганские военные

Наступление боевиков движения "Талибан" на город Шеберган (центр провинции Джаузджан, на северо-западе страны) остановлено, более 120 экстремистов ликвидированы, сообщил в пятницу вечером пресс-центр 209-го корпуса афганской армии "Шохин".

"Объединенные силы правительства под командованием Ёрмухаммада Дустума (старший сын экс-вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Абдул Рашида Дустума) отразили наступление талибов с нескольких направлений. На данный момент на улицах города собрано более 120 тел убитых преступников", - говорится в сообщении.

Перед этим источник, близкий к НИДА сообщил "Интерфаксу" что захвату талибами части города Шеберган способствовало предательство местного командира. По его словам, вооруженная группа из 200 бойцов под командованием Бабара Ищи, сына политического оппонента Дустума - Ахмада Ишчи, самовольно покинула район "Хорасанский мост" на окраине Шебергана и отступила к населенному пункту Хаджех Докух.

"Это позволило талибам атаковать город Шеберган с этого направления", - заявил источник.

"Несмотря на предательство Бабара Ищи и вторжение талибов в Шеберган, к 16:00 по местному времени весь город очищен от террористов, и в городе нет ни одного талиба", - заявил источник, близкий к НИДА.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]