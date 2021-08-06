При отражении атаки на город Шеберган убито более 120 талибов, сообщают афганские военные

Наступление боевиков движения "Талибан" на город Шеберган (центр провинции Джаузджан, на северо-западе страны) остановлено, более 120 экстремистов ликвидированы, сообщил в пятницу вечером пресс-центр 209-го корпуса афганской армии "Шохин".
"Объединенные силы правительства под командованием Ёрмухаммада Дустума (старший сын экс-вице-президента, лидера партии Национальное исламское движение Афганистана (НИДА) Абдул Рашида Дустума) отразили наступление талибов с нескольких направлений. На данный момент на улицах города собрано более 120 тел убитых преступников", - говорится в сообщении.
Перед этим источник, близкий к НИДА сообщил "Интерфаксу" что захвату талибами части города Шеберган способствовало предательство местного командира. По его словам, вооруженная группа из 200 бойцов под командованием Бабара Ищи, сына политического оппонента Дустума - Ахмада Ишчи, самовольно покинула район "Хорасанский мост" на окраине Шебергана и отступила к населенному пункту Хаджех Докух.
"Это позволило талибам атаковать город Шеберган с этого направления", - заявил источник.
"Несмотря на предательство Бабара Ищи и вторжение талибов в Шеберган, к 16:00 по местному времени весь город очищен от террористов, и в городе нет ни одного талиба", - заявил источник, близкий к НИДА.
Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах
В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана
Литовский оператор газовых сетей Amber Grid в I полугодии увеличил чистую прибыль в 1,7 раза
Татнефть в 2022г намерена построить 36 скважин на Ямашинском месторождении в Татарстане
Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель
SpaceX завершила сборку космического корабля Starship
Авторы Youtube канала VMedia: «Мы уверены, что нам не придётся платить даже один цент»
ГААД получит 2,2 млн манатов на строительство автодороги в Агстафинском районе
ГААД получит 5,6 млн манатов на строительство автодороги в Исмаиллинском районе
ИВ Шамахы направит свыше 1 млн манатов на улучшение дорожной инфраструктуры
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Kредиты без комиссии и со скидкой 2% на дни рождения
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) объявляет тендер по продлению лицензий на ПО «Rapid7 Insight VM»
Лица AccessBank: Бахтияр Бахтияров, руководитель Наримановского филиала банка: «Люди становятся более продуктивными и творческими, когда они занимаются любимым делом.»
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии
Баку и дальше будет жестко пресекать попытки нового правительства Пашиняна «играть в пятнашки» в вопросе Карабаха – российский политолог