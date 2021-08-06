В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе

Заявление оборонного ведомства Армении о пожаре, вызванном взрывом, и о последующем за ним обстреле позиций армянских военных на азербайджано-армянской госгранице является очередной дезинформацией, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны Азербайджана.
"Информация о пожаре, якобы вспыхнувшем в результате взрыва у государственной границы, после чего якобы был открыт огонь в направлении Араздейена, является дезинформацией, распространяемой оборонным ведомством Армении, дабы скрыть совёршенные провокации. Заявляем, что такого рода публикации совершенно безосновательны и являются дезинформацией", - отмечает ведомство.
В Минобороны добавили, что дискредитировавшее себя оборонное ведомство Армении прибегает к подобного рода грязным методам для манипуляции мнением местного населения.
"Подразделения азербайджанской армии открывают огонь лишь для предотвращения провокаций и подавления противника", - отметили в ведомстве.
Х.Насирзаде
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