Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0097 RUR   0.0232 GBR   2.3663 TRY   0.1993

Цена на нефть

05.08 $/bbl   WTI 69.09 0.94 Brent 71.29 0.91

Погода в Баку

  ночь день

Оборона 06.08.2021 18:03

В Баку назвали дезинформацией и манипуляцией мнением населения заявление Минобороны Армении о пожаре на границе

Заявление оборонного ведомства Армении о пожаре, вызванном взрывом, и о последующем за ним обстреле позиций армянских военных на азербайджано-армянской госгранице является очередной дезинформацией, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Минобороны Азербайджана.

"Информация о пожаре, якобы вспыхнувшем в результате взрыва у государственной границы, после чего якобы был открыт огонь в направлении Араздейена, является дезинформацией, распространяемой оборонным ведомством Армении, дабы скрыть совёршенные провокации. Заявляем, что такого рода публикации совершенно безосновательны и являются дезинформацией", - отмечает ведомство.

В Минобороны добавили, что дискредитировавшее себя оборонное ведомство Армении прибегает к подобного рода грязным методам для манипуляции мнением местного населения.

"Подразделения азербайджанской армии открывают огонь лишь для предотвращения провокаций и подавления противника", - отметили в ведомстве.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Нахчывана - Минобороны Азербайджана ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахчыванском и Кельбаджарском направлениях - Минобороны Азербайджана ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана Министром обороны Армении назначен Аршак Карапетян Пашинян освободил от должности замминистра обороны Карапетяна, который может возглавить ведомство Глава Минобороны Азербайджана приказал пресекать любые провокации ВС Армении на границе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]