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Дальнее зарубежье 06.08.2021 18:38

Германия объявила ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом

С воскресенья Германия объявляет ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.

В частности, в список попали Окситания, Прованс-Альпы-Лазурный берег и остров Корсика.

Россия также считается в ФРГ зоной высокого риска заражения коронавирусом.

После возвращения из поездок в такие страны предписан карантин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, РЕГИОНЫ, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]