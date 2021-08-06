Германия объявила ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом

С воскресенья Германия объявляет ряд регионов Франции зонами высокого риска заражения коронавирусом, сообщает в пятницу институт Роберта Коха.

В частности, в список попали Окситания, Прованс-Альпы-Лазурный берег и остров Корсика.

Россия также считается в ФРГ зоной высокого риска заражения коронавирусом.

После возвращения из поездок в такие страны предписан карантин.