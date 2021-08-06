Представители ВМС Азербайджана приняли участие в международных курсах

Делегация ВМС Азербайджана приняла участие в курсах "Противоминные мероприятия - водолазная подготовка" в Черном море, сообщает в министерство обороны Азербайджана.

"В рамках курсов с участием представителей ВМС различных стран, были представлены брифинги на тему противоминных мероприятий, антитеррористических операций на море и защиты инфраструктуры, а также осуществлен обмен опытом", - говорится в информации.

Главная цель ежегодных курсов - наладить отношения и улучшить координацию между региональными и нерегиональными партнерами, а также с НАТО.