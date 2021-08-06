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Дальнее зарубежье 06.08.2021 19:47

Греческие курорты Закинтос и Ханья вводят комендантский час из-за COVID-19

Популярные у туристов остров Закинтос и город Ханья на севере Крита ввели комендантский час до 13 августа из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, сообщает газета Кathimerini.

"Закинтос и Ханья переведены на "красный", четвертый уровень эпидемиологической опасности (рост числа заболевших ковидом плюс 69% для Закинтоса и плюс 54% для Ханьи неделя к неделе). В связи с этим власти ужесточили ограничения в регионах до 13 августа", - пишет издание.

Как отмечает газета, комендантский час вводится с 01:00 ночи до 06:00 утра, за исключением поездок на работу и в связи с серьезными проблемами со здоровьем.

Кроме того, запрещена круглосуточная музыка в ресторанах, барах, клубах и других развлекательных заведениях. В случае нарушений арендатор или собственник заплатит административный штраф в размере от 50 тыс. до 200 тыс. евро.

"Меры будут пересмотрены в следующую пятницу", - отмечает Кathimerini.

Также напоминается, что в этих районах и по всей стране запрещено проведение каких-либо мероприятий с участием более 20 человек на частной территории.

Между тем, как пишет издание, не лучше эпидемиологическая ситуация на островах Родос и Иос: там сейчас "оранжевый" уровень эпидемиологической безопасности.

Помимо ухудшения ситуации с коронавирусом, в Греции из-за аномальной жары бушуют пожары. Очаги зафиксированы на полуострове Пелопоннес, на острове Эвбея, на Родосе, а во вторник пожар начался в районе Афин, там уже перекрыта главная дорога, ведущая к популярному курортному городу Салоники.

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Тэги: ГРЕЦИЯ, КУРОРТЫ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]