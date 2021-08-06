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ТЭК 06.08.2021 20:04

Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на торгах в пятницу после первоначального роста.

Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,67 за баррель, что на $0,62 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,20 за баррель, что на $0,89 (1,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

За неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI могут опуститься более чем на 8%, что станет максимальным спадом с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB:ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]