Цены на нефть снижаются, могут показать самый сильный спад за несколько месяцев, Brent - $70,67 за баррель

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению на торгах в пятницу после первоначального роста.

Давление на котировки оказывают опасения по поводу распространения нового штамма COVID-19 "дельта" в мире.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $70,67 за баррель, что на $0,62 (0,87%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени находятся на уровне $68,20 за баррель, что на $0,89 (1,29%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

За неделю Brent может потерять более 6%, что станет самым существенным падением с середины марта. Фьючерсы на WTI могут опуститься более чем на 8%, что станет максимальным спадом с октября 2020 года, пишет Trading Economics.

В среду нефть существенно подешевела после публикации доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране за неделю, завершившуюся 30 июля. Запасы в стране на прошлой неделе выросли на 3,6 млн баррелей, что является максимальным скачком с начала мая. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения резервов на 4 млн баррелей.

Запасы бензина в США уменьшились на 5,3 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 800 тыс. баррелей, сообщило Минэнерго. Аналитики ожидали сокращения резервов бензина на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 600 тыс. баррелей.

Дополнительным негативным фактором для рынка стали опубликованные в среду данные исследовательской организации Automatic Data Processing (SPB:ADP) (ADP), указавшие на неожиданное замедление темпов роста занятости в США в июле.