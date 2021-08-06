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Дальнее зарубежье 06.08.2021 20:53

Страны G7 осудили атаку на танкер в Оманском заливе, считают Иран ответственным за нее

Главы МИД стран "группы семи" осудили атаку на танкер в Оманском заливе, отметив, что все данные указывают на то, что за ней стоит Иран, говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

"Мы осуждаем незаконную атаку на торговое судно у берегов Омана 29 июля", - отметили министры в совместном заявлении.

"Это была преднамеренная и целенаправленная атака, которая является нарушением международного права", - указывается в нем.

Согласно заявлению, "все имеющиеся данные ясно указывают на Иран, нет оправданий для такой атаки".

По словам глав МИД государств G7, действия Ирана "угрожают международному миру и безопасности".

На прошлой неделе японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

1 августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер. Такую же позицию заняли США и Великобритания.

Между тем, в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны. Представитель министерства Саид Хатибзаде также заявлял, что Иран "очень сожалел в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".

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Тэги: G7, ИРАН, ТАНКЕР, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]