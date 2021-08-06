В США от COVID-19 вакцинировали половину населения страны - Белый дом

В США от коронавируса COVID-19 полностью вакцинировали к настоящему моменту 50% населения, сообщил в пятницу на своей странице в Твиттере директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.

"50% американцев (всех возрастов) теперь полностью вакцинированы. Продолжайте в том же духе!" - написал доктор Шахпар.

В мае сообщалось, что половина всего взрослого населения США получила обе дозы вакцины против коронавируса.

Согласно данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, ежедневно в течение последней недели делали в среднем около 699 тыс. уколов.

В США разрешены к применению вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna и Janssen.

На данный момент в США полностью вакцинированы более 165 млн жителей и более 193 млн жителей получили как минимум одну дозу вакцины.

Всего за весь период пандемии в США было зарегистрировано более 36 млн случаев заражения коронавирусом и около 632 тыс. смертей от заболевания. От болезни вылечились порядка 29,8 млн человек.