Шесть российских туристов эвакуированы с ледника и доставлены в Душанбе

Российские туристы благополучно эвакуированы с ледника Клин в ущелье Дараи Абдулкахор в Ванчском районе Горно-бадахшанской автономной области (ГБАО), сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель местного органа власти.
"Российские туристы и члены экипажа вертолета, потерпевшего ранее крушение в этом районе, были сначала доставлены другим вертолетом погранвойск республики Таджикистан в райцентр Ванч, где в центральной районной больнице им была оказана медицинская помощь. Ближе к полудню все они были отправлены в Душанбе", - сообщил собеседник агентства.
По его словам, в операции по оказанию помощи российским туристам было задействовано более 100 человек: сотрудников администрации района, силовых структур, спасателей, а также местные жители.
"Группа спасателей выдвинулась к месту происшествия наземным путем, до которого им предстояло идти несколько суток, но к счастью опытному экипажу вертолета удалось сегодня посадить машину на площадке на леднике Клин и забрать туристов", - уточнил представитель администрации района.
Информацию об эвакуации российских туристов подтвердила местным СМИ начальник пресс-центра комиссии по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороны при правительстве Умеда Юсуфи.
"6 августа при помощи вертолета Ми-8 пограничных войск Госкомитета нацбезопасности республики Таджикистан были эвакуированы и доставлены в Душанбе 10 человек - шесть российских туристов, два члена экипажа разбившегося вертолета и два сотрудника туристической компании "Памир-Пик"", - сообщило издание "Азия-Плюс" со ссылкой на Юсуфи.
"Все эвакуированные на данный момент находятся под наблюдением врачей", - уточнила представитель КЧС.
По ее словам, на данный момент спасатели ведомства совместно с сотрудниками пограничных войск планируют мероприятия по транспортировке тела пилота вертолета, совершившего жесткую посадку на высоте более 5000 метров над уровнем моря.
4 августа с целью проведения аварийно-спасательной операции по поиску российских туристов, которые нуждались в помощи, при восхождении на ледник Федченко, был задействован вертолет Ми-8 пограничных войск ГКНБ РТ в составе пяти человек.
Около 12:10 вертолет исчез с радара. Позже выяснилось, что вертолет произвел жесткую посадку на территории ледника Хирсон, в ущелье Абдулкахор Ванджского района ГБАО.
"В результате жёсткой посадки погиб один человек - пилот Сергей Тютин, получили травмы различной степени четыре человека", - сообщило издание.
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