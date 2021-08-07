Около 140 акций протеста против расширения сферы применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поезде, самолете, запланировано на субботу по всей Франции, сообщают французские СМИ.
Власти ожидают, что в демонстрациях примут участие примерно 200 тыс. человек.
В Париже согласовано четыре акции. Протестующие французы намерены выйти на улицы также в Монпелье, Тулоне, Бордо, Ницце и ряде других городов.
Противники "санитарных пропусков" считают, что власти нарушают базовые права не прошедших вакцинацию граждан, ограничивая их передвижения. Во французской оппозиции считают, что правительству, как минимум, следовало повременить с новыми ограничениями.
На этой неделе Конституционный совет Франции одобрил законопроект о расширении зоны применения "санитарных пропусков", в том числе для посещения ресторанов и поездок на поездах и самолетах внутри страны. Этот законопроект, предусматривающий, в частности, обязательную вакцинацию сотрудников медицинских учреждений, ранее был одобрен обеими палатами французского парламента.
Именно Конституционный совет был последней инстанцией, у которой была реальная возможность помешать одобрению запланированных правительством мер.
Правительство Франции планирует, что закон вступит в силу с 9 августа. В этом случае - с 9 августа во Франции нужно будет предъявлять "санитарный паспорт", в частности, при посещении ресторанов, кафе, в транспорте (за исключением городского общественного транспорта). В "паспортах" должно быть указано, что человек либо вакцинирован от COVID-19, либо недавно сдал отрицательный тест на коронавирус.
В правительстве Франции убеждены, что расширение применения "санитарных паспортов" позволит эффективнее бороться против COVID-19.
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