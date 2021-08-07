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Дальнее зарубежье 07.08.2021 00:15

Министры обороны США и Израиля обсудили инцидент с танкером Mercer Street

Министр обороны США Ллойд Остин и глава оборонного ведомства Израиля Бени Ганц обсудили инцидент с танкером Mercer Street в Османском заливе, в результате которого погибли два человека, говорится в заявлении, распространенном Пентагоном в пятницу.

"Сегодня министр обороны Ллойд Остин поговорил с министром обороны Израиля Бени Ганцем о нападении Ирана 29 июля на танкер Mercer Street, в результате которого погибли два невинных человека", - говорится в нем.

Стороны "выразили озабоченность по поводу распространения и использования Ираном боевых беспилотных летательных аппаратов по всему региону и обязались продолжать тесное сотрудничество в области региональной безопасности".

"Они договорились работать вместе с союзниками и партнерами над осуждением агрессии Ирана, подрывающей свободу судоходства, и обменялись мнениями о следующих шагах", - подчеркивается в заявлении.

На прошлой неделе японский танкер Mercer Street, следовавший без груза из Дар-эс-Салама в Эль-Фуджайру, подвергся нападению на севере Индийского океана. В результате погибли два члена экипажа - подданный Великобритании и гражданин Румынии.

1 августа премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что именно Иран несет ответственность за нападение на танкер. Такую же позицию заняли США и Великобритания.

Между тем, в МИД Ирана предостерегли от попыток нанести урон суверенитету страны. Представитель министерства Саид Хатибзаде также заявлял, что Иран "очень сожалеет в связи с безосновательными обвинениями, выдвинутыми главой МИД Великобритании против Исламской Республики Иран, повторенными госсекретарем США в том же контексте и содержавшими противоречивые, ложные и провокационные претензии".

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Тэги: США, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, ТАНКЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]