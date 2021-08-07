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Дальнее зарубежье 07.08.2021 01:30

Во Франции 2021 год может оказаться наихудшим по производству вина с 1945 года

Производство вина во Франции в 2021 году, по данным министерства сельского хозяйства, составит в лучшем случае 35,6 млн гектолитров, то есть меньше, чем в самом неудачном за послевоенный период 2017 году, сообщил в пятницу телеканал BFMTV.

Причина в весенних заморозках и летней влажности, способствовавшей развитию болезней виноградной лозы.

По статистике Минсельхоза, производство вина должно снизиться на 24-30% по отношению к 2020 году и достичь "исторически низкого" уровня.

Ожидаемые в 2021 году 32,6-35,6 млн гектолитров окажутся ниже результата 2017 года, когда виноградники также пострадали от весенних заморозков. Виноделы расценивали производство 2017 года, как "худшее с 1945 года".

Министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди даже заявил о прогнозе на урожай 2021 года, как о "крупнейшей агрономической катастрофе начала века". Наиболее пострадавшими оказались ранние сорта винограда мерло и шардоне. В итоге самыми затронутыми бедствием территориями оказались Бургундия, долина Роны и долина Луары.

Вдобавок к заморозкам обилие дождей нынешним летом наказало виноделов полным букетом болезней виноградников - мильдью, мучнистой росой, черной и серой гнилью. Болезни распространились также на Шампань, Эльзас, Божоле, Шаранту, виноградники юго-запада.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВИНО, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]