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Регион 06.08.2021 23:20

Пожары в турецкой Анталье почти потушены - МИД Турции

В провинции Анталья потушены пожары, однако стихийное бедствие продолжается в районе Ибради, пишут в пятницу турецкие СМИ со ссылкой на слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу.

"Пожары в Анталье потушены, за исключением района Ибради", - заявил Чавушоглу на пресс-конференции.

Сообщается, что пожары могут продолжиться: на будущей неделе температура воздуха на юге Турции может прогреться до 50 градусов Цельсия в тени. Однако эксперты отмечают, что на выходных в стране ожидаются дожди, которые, вероятно, улучшат обстановку.

Ранее в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что удалось потушить 196 очагов возгорания, еще 12 пожаров продолжают полыхать.

По словам Эрдогана, тушение пожаров продолжается в пяти провинциях - Анталье, Мугле, Испарте, Айдын и Денизли.

Пожары в Турции действуют уже десять дней. Они разрушили леса и оставили без крова многих жителей пострадавших от стихии районов. Пожары в Турции привели к гибели восьми человек. По меньшей мере 770 жителей пострадали.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]