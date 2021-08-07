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Дальнее зарубежье 07.08.2021 03:24

Болгария с 1 октября отменит визовый сбор для детей до 12 лет

Власти Болгарии с октября отменят визовый сбор для детей до 12 лет, в настоящее время за детей 6-12 лет нужно платить 35 евро, сообщает газета Еconomic.

"Правительство Болгарии с 1 октября отменяет визовый сбор для детей до 12 лет, но увеличивает визовый сбор для взрослых граждан c 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза. Стоимость заверения документов aпocтилeм, которым занимается МИД страны, cнижeнa c 7 евро дo 2,5 евро", - пишет издание.

Как отмечает газета, повышение визового сбора для взрослых граждан не касается стран, с которыми у Болгарии есть соглашение об упрощении визового режима. Речь идет о России, Азербайджане, Армении и Белоруссии. Для этих стран размер визового сбора при оформлении краткосрочной визы в Болгарию по-прежнему составит 35 евро.

Как сообщает Еconomic, с предложением oб измeнeнии paзмepa визoвыx cбopoв выcтyпил и.o. глaвы MИД Болгарии Cвeтлaн Cтoeв. Он напомнил, что paзмep визoвoгo cбopa в стране нe мeнялcя c 2008 гoдa.

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Тэги: БОЛГАРИЯ, ТУРИЗМ, СБОР, ДЕТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]