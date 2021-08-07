Болгария с 1 октября отменит визовый сбор для детей до 12 лет

Власти Болгарии с октября отменят визовый сбор для детей до 12 лет, в настоящее время за детей 6-12 лет нужно платить 35 евро, сообщает газета Еconomic.

"Правительство Болгарии с 1 октября отменяет визовый сбор для детей до 12 лет, но увеличивает визовый сбор для взрослых граждан c 60 до 80 евро в связи с изменением визового кодекса Евросоюза. Стоимость заверения документов aпocтилeм, которым занимается МИД страны, cнижeнa c 7 евро дo 2,5 евро", - пишет издание.

Как отмечает газета, повышение визового сбора для взрослых граждан не касается стран, с которыми у Болгарии есть соглашение об упрощении визового режима. Речь идет о России, Азербайджане, Армении и Белоруссии. Для этих стран размер визового сбора при оформлении краткосрочной визы в Болгарию по-прежнему составит 35 евро.

Как сообщает Еconomic, с предложением oб измeнeнии paзмepa визoвыx cбopoв выcтyпил и.o. глaвы MИД Болгарии Cвeтлaн Cтoeв. Он напомнил, что paзмep визoвoгo cбopa в стране нe мeнялcя c 2008 гoдa.