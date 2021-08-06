Турецкая верфь построит аварийно-спасательное судно ледового класса для Морспасслужбы

ФКУ "Дирекция госзаказчика" по итогам открытого конкурса на строительство многофункционального аварийно-спасательного судна мощностью 18 МВт заключило контракт с компанией "Сефине Денизджилик Терсанеджилик Туризм Санайи ве тиджарет А.Ш.", сообщил Росморречфлот.

Компания, представляющая интересы турецкой верфи Sefine Shipyard, стала единственным участником конкурса, предложив выполнить контракт за 13,296 млрд руб., следует из материалов закупки.

Планируется, что инновационное судно, которое строится для Морской спасательной службы, будет работать в акватории Северного морского пути. Оно способно осуществлять ледокольные операции, преодолевая льды толщиной до 1,5 м, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, а также морских нефтяных и газовых промыслов. Судно будет располагать техническим снаряжением для выполнения подводно-технических и водолазных работ на глубинах до 60 метров, отмечается в сообщении Росморречфлота.

Конкурс на строительство судна был объявлен в июне, начальная (максимальная) цена контракта составляла 13,296 млрд руб. Из конкурсной документации следует, что судно должно быть поставлено к причалу в порту Архангельска до 20 декабря 2024 года.

Основные технические характеристики будущего аварийно-спасательного судна: длина - 118 метров, ширина - 26 метров, высота борта - 11,5 метров, осадка - 8 метров, скорость экономического хода - 12 узлов. Экипаж судна - 30 человек, спецперсонал - 60 человек.