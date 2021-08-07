United Airlines потребует от всех сотрудников привиться от COVID-19

Американская авиакомпания United Airlines Holdings потребует от своих работников в США привиться от коронавируса этой осенью, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на письмо гендиректора компании Скотта Кирби и председателя правления Бретта Харта сотрудникам.

Топ-менеджеры назвали этот шаг необходимым для обеспечения безопасности работников и добавили, что предполагают вероятность несогласия со стороны некоторых людей.

"Факты говорят сами за себя: каждый в безопасности, когда все вакцинированы. За последние полтора года Скотт отправил десятки писем с соболезнованиями семьям умерших от COVID-19 сотрудников. Мы намерены сделать все, что в наших силах, чтобы другие семьи наших работников не получали такие письма", - говорится в письме.

United Airlines первой среди других американских авиаперевозчиков введет это требование на фоне увеличивающихся случаев заражения новым штаммом "дельта" в США. С июня United Airlines требовала наличия прививки от коронавируса только у новых работников