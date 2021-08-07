Южная Корея в очередной раз призвала КНДР к возобновлению диалога - МИД РК

Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ен на региональном форуме по безопасности в рамках мероприятий по линии АСЕАН вновь призвал Северную Корею вернуться к диалогу, сообщил в субботу южнокорейский МИД.
"Министр Чон объяснил, что на основе договоренностей лидеров Южной и Северной Кореей и Соединенных Штатов наше правительство продолжало прилагать усилия для возобновления диалога", - говорится в пресс-релизе внешнеполитического ведомства РК.
Чон Ый Ен охарактеризовал возобновление работы на прошлой неделе трансграничных линий связи как "позитивный прогресс" в рамках усилий Сеула по содействию миру на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что две Кореи смогут сотрудничать в различных областях в среднесрочной и долгосрочной перспективе, говорится в пресс-релизе.
Южнокорейский дипломат также призвал КНДР к совместной работе над денуклеаризацией полуострова, ссылаясь на декларацию межкорейского саммита в Пхеньяне. В ней отмечается, что президент РК Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын согласились с тем, что полуостров должен быть превращен в "землю мира, свободную от ядерного оружия и ядерных угроз".
Отмечается, что, помимо вопросов, связанных с двумя Кореями, на форуме обсуждались региональные и глобальные проблемы: изменение климата, кибербезопасность, свобода судоходства в Южно-Китайском море и политическая ситуация в Мьянме.
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