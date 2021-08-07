Глава Минобороны Азербайджана проверил готовность новых складов на освобожденных территориях к зимнему периоду

Руководство Министерства обороны Азербайджана осмотрело новые и капитально отремонтированные склады на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Глава Минобороны Закир Гасанов был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях, а также плане развития этих территорий.

"Министру было доложено, что на указанных территориях сданы в эксплуатацию несколько складов, оснащенных необходимыми устройствами и системами для хранения сухих пищевых продуктов и вещевого имущества, а также о продолжении строительства продовольственных и вещевых складов на освобожденных территориях. Глава Минобороны дал поручения по обеспечению личного состава азербайджанской армии новыми, высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и своевременному завершению работ по подготовке к зимнему периоду", - отмечается в пресс-релизе.