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Оборона 07.08.2021 11:09

Глава Минобороны Азербайджана проверил готовность новых складов на освобожденных территориях к зимнему периоду

Руководство Министерства обороны Азербайджана осмотрело новые и капитально отремонтированные склады на территории Кельбаджарского и Лачинского районов, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Глава Минобороны Закир Гасанов был проинформирован о постройках, имеющихся на административной и технической территориях, а также плане развития этих территорий.

"Министру было доложено, что на указанных территориях сданы в эксплуатацию несколько складов, оснащенных необходимыми устройствами и системами для хранения сухих пищевых продуктов и вещевого имущества, а также о продолжении строительства продовольственных и вещевых складов на освобожденных территориях. Глава Минобороны дал поручения по обеспечению личного состава азербайджанской армии новыми, высококалорийными продуктами питания в течение всего года, усилению контроля за продовольственным обеспечением воинских частей, более качественному хранению продовольственных товаров, улучшению социально-бытовых условий военнослужащих и своевременному завершению работ по подготовке к зимнему периоду", - отмечается в пресс-релизе.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]