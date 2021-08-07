ВС Армении вновь подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны

6 августа в 19:05, 23:30 и 23:50 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в населенных пунктах Араздейен Ведийского района, Йухары Загалы и Зеркенд Басаркечярского района периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Гейдарабад Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики, Истису и Йухары Айрым Кяльбаджарского района, говорится в сообщении Министерства обороны Азербайджана.

Погибших и раненых среди личного состава азербайджанской армии нет.

"Оперативная обстановка контролируется подразделениями наших войск", - отмечается в пресс-релизе оборонного ведомства.

А.Салаева