Власти США призвали своих граждан срочно покинуть Афганистан

Посольство США в Кабуле призвало соотечественников немедленно покинуть Афганистан, воспользовавшись доступными коммерческими рейсами.
"Учитывая условия безопасности и сокращение штата, возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в Афганистане крайне ограничены даже в Кабуле", - говорится в обращении, опубликованном на сайте посольства в субботу.
"Посольство США может предоставить ссуду на репатриацию гражданам США, которые в настоящее время не могут позволить себе приобрести коммерческий билет в Соединенные Штаты. Пожалуйста, свяжитесь с отделом обслуживания американских граждан посольства по адресу [email protected] для получения дополнительной информации", - отмечается в документе.
Посольство напомнило гражданам США, что 27 апреля Государственный департамент приказал государственным служащим США, чьи функции могут выполняться в других местах из-за увеличения количества сообщений о насилии и угрозах в Кабуле покинуть посольство. Рекомендации по путешествиям в Афганистан остаются на уровне "4" - не путешествовать из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений, вооруженных конфликтов и COVID-19. Внутренние рейсы и маршруты наземного транспорта за пределами Кабула сильно ограничены и могут быть отменены или закрыты.
Граждане США должны зарегистрироваться в программе регистрации безопасных путешественников (STEP), чтобы получать обновления безопасности и гарантировать, что посольство сможет связаться с ними в экстренных случаях, уточнили в посольстве.
В случае будущего официального эвакуационного рейса посольство уведомит граждан США, участвующих в программе STEP, о доступной помощи. Однако посольство повторяет, что гражданам США следует как можно скорее покинуть Афганистан, используя коммерческий транспорт.
За последние несколько недель боевики группировки "Талибан" быстро захватывали афганские территории, в том числе несколько ключевых пунктов на границах с соседними странами. Также они угрожают столицам нескольких провинций. Это происходит на фоне вывода из Афганистана сил США и их партнеров. Штаты и их партнеры по НАТО начали вывод контингента из Афганистана в мае 2021 года. Изначально планировалось, что операция должна завершиться к 11 сентября 2021 года. Однако затем выяснилось, что этот процесс проходит быстрее, чем ожидалось.
Ранее Центральное командование ВС США сообщило, что Вашингтон более чем на 95% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что в итоге войска США покинут афганскую территорию до конца августа.
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