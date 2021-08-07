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Здравоохранение 07.08.2021 13:04

В России более 22,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, 793 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 22 тыс. 320 случаев, умерли за сутки 793 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) -22 тыс. 320 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 876 (8,4%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 793 пациента, наибольшее число скончавшихся в Москве - 67, в Санкт-Петербурге - 53, в Краснодарском крае - 33. По выздоровлении были выписаны 19 тыс. 485 человек.

В российской столице в субботу, сообщает оперативный штаб, 2 тыс. 235 новых случаев COVID-19, 3 тыс. 576 пациентов выздоровели.

В Санкт-Петербурге за сутки выявлено 1 тыс. 904 новых заболевших, в Московской области - 1 тыс. 455

Всего в России за время пандемии 6 млн 424 тыс. 884 случая коронавирусной инфекции, 164 тыс. 094 умерших и 5 млн 739 тыс. 838 выписанных.

По информации Роспотребнадзора, опубликованной в субботу, в России нарастающим итогом проведено более 168,5 млн тестов на COVID-19, из них 525 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением в стране остаются 1 млн 259 тыс. 103 человека.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]