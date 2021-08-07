Байрамов и Чавушоглу обсудили ситуацию с пожарами в Турции

7 августа главы МИД Азербайджана и Турции Джейхун Байрамов и Мевлут Чавушоглу обсудили в телефонном разговоре ситуацию с лесными пожарами в Турции.

"Министры обменялись мнениями о текущей ситуации с пожарами и противопожарными операциями", - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Чавушоглу поблагодарил Азербайджан за помощь в тушении пожаров. Он отметил, что в Анталье пожары потушены и в настоящее время ведутся работы по восстановлению инфраструктуры.

В свою очередь, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что азербайджанская сторона всегда поддерживала братскую Турцию и готова оказывать всю необходимую поддержку.

А.Салаева